Kingdom: Annunciata la quarta stagione dell'anime dello studio Pierrot

Si è conclusa recentemente la terza stagione di Kingdom, gli appassionati hanno quindi accolto con entusiasmo l'annuncio di una quarta parte dell'anime, che continuerà le vicende di Shin e degli altri personaggi.

La terza stagione di Kingdom è stata rinviata più volte a causa della pandemia di Coronavirus, nonostante questo i fan hanno aspettato con ansia di vedere la trasposizione animata della storia scritta e disegnata da Yasuhisa Hara. Alla conclusione del 26esimo episodio è stato annunciato con un'immagine, che potete vedere in calce alla notizia, che lo studio di animazione è al lavoro su una nuova serie di puntate inedite di Kingdom. Al centro dell'illustrazione troviamo Sei Kyou, conosciuto anche con il nome cinese di Cheng Jiao, inoltre è presente anche questa scritta: "Sarò il prossimo".

La quarta stagione andrà in onda in Giappone a partire dalla primavera del 2022, anche se per ora non è stata ancora annunciata una data di uscita esatta, né il nome dello staff che si occuperà di trasporre le vicende del nuovo arco narrativo. Per ora invece non è ancora stato annunciato quando le tre stagioni già disponibili saranno pubblicate anche in Italia, in attesa di altre informazioni, ecco il trailer della terza parte di Kingdom.