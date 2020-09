Kingdom: l'autore pubblica una dichiarazione ufficiale di scuse

Spesso la credibilità di un autore, così come quella di una qualsiasi persona famosa, viene messa a dura prova a causa delle intemperie della propria vita personale. Il papà di Kingdom, recentemente, ha dovuto far fronte a una polverosa polemica a seguito di una notizia pubblicata tra le pagine di un quotidiano giapponese.

Mentre l'adattamento animato di Kingom ha ripreso la terza stagione, dopo qualche settimana di stop a causa del Nuovo Coronavirus, Hara sensei sta continuando indisturbato la pubblicazione del suo manga con alle spalle una notevole popolarità. Durante il corso della sua carriera, l'autore ha vinto numerosi premi a discapito di titoli come ONE PIECE e L'Attacco dei Giganti, sintomo di un successo particolarmente florido in Giappone. L'omonima controparte cartacea, al pari dell'anime, riscuote infatti annualmente ingenti numeri di copie vendute.

Nei giorni scorsi, tuttavia, Yasuhisa Hara ha dovuto affrontare una nuova polemica dopo che una rivista nipponica ha svelato in una notizia che la nuova cotta del sensei è più giovane di lui. In realtà, il papà di Kingom è stato sommerso da voci analoghe già dal mese di marzo, quando divorziò con la sua ex moglie. Per spegnare eventuali questioni sull'argomento, Hara ha pubblicato nelle scorse ore un comunicato in cui si scusa con tutti i lettori e i suoi colleghi per averli disturbati con le voci che hanno iniziato a circolare su di lui.

I fan si sono subito mobilitati in suo soccorso attraverso il suo profilo twitter in cui hanno manifestato tutto il loro supporto alle difficoltà del sensei. E voi, invece, cosa ne pensate di questa situazione? Fatecelo sapere con un commento qua sotto.