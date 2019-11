Kingdom: completa rivoluzione per la terza stagione in arrivo nel 2020, ecco i dettagli

Kingdom è uno dei manga più popolari del Giappone, continuamente al top nelle classifiche di vendita e con milioni di volumi venduti. Pertanto i fan hanno spesso espresso disappunto per il modo in cui le trasposizioni animate sono state presentate nel corso degli anni. Ma sembra che la terza stagione di Kingdom non avrà più questo problema.

NHK ha annunciato in giornata che Kingdom riceverà una terza stagione, la quale debutterà ad aprile 2020. Come avete già potuto vedere nella precedente notizia, Yasuhisa Hara ha anche disegnato un'illustrazione apposita per celebrare l'annuncio. L'arco che sarà trattato in questa terza stagione di Kingdom è il cosiddetto "Arco dell'Alleanza".

Le notizie principali sono però quelle che riguardano lo staff: se il cast di doppiatori rimarrà identico, con Masakazu Morita (Shin-Xin), Jun Fukuyama (Ei Sei-Yin Zheng) e Rie Kugimiya (Karyo Ten - He Liao Diao) che torneranno nei loro ruoli, non si può dire lo stesso degli animatori. È stato annunciato infatti che il mangaka Hara supervisionerà l'anime e che questo vedrà un comparto produttivo completamente diverso rispetto a quello delle precedenti due stagioni. I fan potranno quindi aspettarsi un comparto tecnico rinnovato e più in linea con le necessità di un'opera importante come Kingdom.

Il manga Kingdom si incentra sulla storia dello schiavo Xin, desideroso di diventare il più grande generale di Qin. Xin aiuterà Ying Zheng, ovvero il giovane re dello stato di Qin, ad unire la Cina in un'unica potenza. Per fare ciò dovrà prima combattere con tutti i Sette Regni.

Il manga nel tempo ha infranto diversi record. Mentre l'autore è intenzionato a superare i 100 volumi totali, Kingdom vedrà il 56° tankobon pubblicato il 19 novembre. Le due precedenti stagioni dell'anime prodotte dallo Studio Pierrot risalgono al 2012 e al 2013.