Kingdom: confermata la quinta stagione dell'anime, arriverà nel 2024

Kingdom è un’opera singolare nel panorama odierno del fumetto giapponese. Il seinen storico di Yasuhisa Hara continua a catturare l’attenzione di molti lettori, spinti anche ad avvicinarsi alla serie grazie all’anime dello studio Pierrot, che ha confermato la produzione di una quinta stagione, per la quale però bisognerà attendere ancora molto.

La conferma è arrivata domenica 2 ottobre 2022, giorno in cui si è conclusa la quarta stagione con il 26esimo episodio. Sul sito ufficiale dell’anime è stato infatti annunciato il periodo di debutto della quinta stagione di Kingdom: gennaio 2024. Più di un anno ci separa quindi dal ritorno della storia dell’ambizioso Xin, orfano di guerra che desidera diventare un grande generale del Regno del Qin grazie alle battaglie combattute nella parte finale del periodo degli stati combattenti, che ha coinvolto molti territori della Cina.

Per pubblicizzare l’arrivo della quinta stagione, lo studio Pierrot ha condiviso attraverso i social e i canali ufficiali su varie piattaforme il breve teaser che trovate in cima alla pagina, e la visual riportata in calce. Protagonista di entrambi i materiali promozionali è Kan Ki, uno dei Sei Grandi Generali del regno di Qin, leader dell’esercito Kan Ki, e importante alleato del protagonista. Fateci sapere cosa ne pensate del ritorno dell’anime di Kingdom lasciando un commento qui sotto.