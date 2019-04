Kingdom Hearts 3: il prologo della serie manga è ora disponibile gratuitamente

Kingdom Hearts 3 è indubbiamente uno dei prodotti più importanti di questo 2019, l'attesa chiusura di un'epopea che oramai ci portiamo dietro da innumerevoli anni, un franchise che nella sua lunga vita non ha visto solo videogiochi, bensì anche libri, gadget, concerti, film e ovviamente manga.

Ebbene, dopo aver scoperto nel corso del mese scorso che l'adattamento cartaceo di Kingdom Hearts 3 stava andando effettivamente concretizzandosi per mano di Shiro Amano - il quale quattro anni or sono aveva concluso i lavori sulla serie manga di Kingdom Hearts 2 -, giungono ora interessanti novità che faranno sicuramente felici tutti gli appassionati della serie.

Nel corso della giornata odierna è stato annunciato che il prologo dell'opera è ora disponibile gratuitamente sul sito GanGan Online di Square Enix, seppur al momento il capitolo sia disponibile unicamente in lingua giapponese e ancora non è dato sapere quando il tutto verrà tradotto quantomeno in inglese. Come spiegato da Shiro Amano, questo primo episodio della serie andrà a coprire la scena d'apertura di Kingdom Hearts 3 raccontando, in particolare, "Il ragazzo in Nero"/ Xehanort e "Il ragazzo in Bianco"/ Una partita a scacchi con Eraqus mentre si discutono le leggende dalle Guerra dei Keyblade.

Amano è inoltre attualmente attivo nella produzione di due light-novel scritte da Tomoco Kanemaki ed entrambe legate al mondo di gioco, come Kingdom Hearts χ: Kimi to Keyblade no Monogatari. Shiro Amano si è anche occupato in passato di diversi adattamenti del manga di Kingdom Hearts. Il mangaka è infatti partito dagli adattamenti del primo e del secondo videogioco, passando per gli spin-off come Kingdom Hearts: Chain of Memories e Kingdom Hearts: 358/2 Days.