Kingdom Hearts 358/2 Days: il manga arriva in Italia, svelata a sorpresa la data d'uscita!

Panini Comics ha recentemente pubblicato sulle pagine dei propri profili social Anteprima 348, il suo resoconto di tutte le uscite previste per il mese di ottobre 2020. Tra i nuovi arrivi è presente anche il manga di Kingdom Hearts 358/2 Days, annunciato pochi giorni fa e finalmente provvisto di prezzo e data di uscita ufficiale.

Il manga traspone gli eventi raccontati nel videogioco originale del 2009, ambientato subito dopo la conclusione del primo Kingdom Hearts. La storia, scritta da Shiro Amano e supervisionata da Tetsuya Nomura, presenta qualche leggera modifica, ma è per lo più fede all'originale.

Planet Manga ha confermato che il primo dei cinque volumi di Kingdom Hearts 358/2 Days arriverà il 29 ottobre 2020, sarà composto da 192 pagine e costerà €7,90. Con €14,90 invece, potrete portarvi a casa un cofanetto per collezionisti utile per raccogliere tutti i volumi della serie.

L'editore descrive così la storia: "Nuovo capitolo del manga tratto dal videogioco di culto targato Disney e Square Enix! Roxas è il tredicesimo membro di una misteriosa organizzazione che, sfruttando il potere della Keyblade, intende completare il Kingdom Hearts... Possibile che in quel passato che il ragazzo non riesce a ricordare sia celato un ben diverso destino?".

Per i meno avvezzi, ricordiamo che questo capitolo è cronologicamente ambientato tra Kingdom Hearts e Kingdom Hearts II, e più nello specifico in contemporanea con Kingdom Hearts: Chain of Memories. I tre titoli nominati hanno ricevuto degli adattamenti manga e sono già disponibili in Italia. Per quanto riguarda l'ultimo capitolo della saga, vi ricordiamo che Kingdom Hearts III è attualmente in fase di serializzazione in Giappone.

E voi cosa ne pensate? Recupererete il manga? Fatecelo sapere con un commento! Nel caso in cui foste alla ricerca delle ultime uscite invece, vi consigliamo di dare un'occhiata ad Anteprima 346.