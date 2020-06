Kingdom Hearts: Kairi prende vita nel cosplay dell'italiana Eugenia Haruno

Negli anni 2000, su PlayStation 2, arrivò un videogioco che mescolava il mondo Disney a quello di Final Fantasy ma con un'ambientazione e protagonisti completamente nuovi: era Kingdom Hearts, destinato a diventare un'opera di culto. Col tempo il franchise si è allargato a dismisura fino all'episodio conclusivo pubblicato lo scorso anno.

Kingdom Hearts 3 ha chiuso infatti un cerchio per i personaggi principali che abbiamo conosciuto nel corso degli ultimi anni. Sora, Kairi, Riku e gli altri ci hanno quindi salutato, forse temporaneamente o forse definitivamente, ma ciò non toglie che rimarranno per sempre nel cuore dei fan. E ciò è dimostrato dal fatto che nel fandom continuano ad esserci realizzazioni su questi personaggi.

La cosplayer italiana Eugenia Haruno Bellomo, in arte anche Soryu Geggy, ha realizzato infatti un cosplay dedicato a Kairi. Nella foto in basso la vediamo indossare i panni di Kairi di Kingdom Hearts 2, quindi con il top bianco sotto un vestito rosa con cerniera e altri accessori. Ovviamente la cosplayer dà un piglio molto più maturo alla ragazza di Kingdom Hearts. Vi piace questa versione di Kairi?

Gli appassionati del mondo di Kingdom Hearts devono rimanere comunque con gli occhi aperti dato che negli ultimi giorni su un logo del misterioso Kingdom Hearts: Melody of Memory.