Kingdom Hearts, il manga torna con una nuova edizione a maggio

Quella di Kingdom Hearts è una delle saghe videoludiche più amate al mondo, un vero e proprio gioiello di casa Square Enix che nel tempo ha riscosso un successo con pochi eguali. La popolarità dell'opera è tale che il franchise gode persino di un adattamento manga edito anche nel Bel Paese.

L'adattamento fumettistico di Kingdom Hearts è edito in Italia grazie a Planet Manga, una trasposizione ideale per seguire le avventure di Sora attraverso un format originale. Ad ogni modo, recentemente la casa editrice italiana ha fatto un annuncio tramite i suoi canali social per promuovere una nuova edizione del manga, ovvero la Kingdom Hearts Silver Edition.

Stando alle dichiarazioni di Planet, essa consisterebbe in una variante del fumetto con il titolo in argento che cambia di sfumatura a seconda dell'inclinazione. Il primo di questa riedizione uscirà in fumetteria e libreria a partire da oggi 12 maggio, al costo però di 8 euro, un prezzo che ha fatto storcere il naso a non pochi appassionati dell'opera.

Non ci resta dunque che rimandarvi al primo volume in questione e ad invitarvi a lasciarci le vostre impressioni a riguardo con un commento qua sotto. Ma a proposito delle avventure di Sora, avete dato già un'occhiata al primo trailer di Kingdom Hearts 4?