Kingdom Hearts: ecco perché il manga è perfetto per seguire le avventure di Sora

Il franchise di Kingdom Hearts, nato dalla collaborazione tra il colosso Disney Interactive e la società Square Enix, ha ottenuto un successo incredibile sin dalla pubblicazione del primo videogioco nel 2002, grazie anche ad una grande quantità di merchandise, e nonostante la fama raggiunta molti non sanno che esiste un adattamento manga.

Si tratta di una serie scritta e disegnata dal mangaka Shiro Amano, con anche la consultazione del regista dei videogiochi, nonché designer, Tetsuya Nomura, e per quanto l'universo in cui si svolgono le avventure di Sora potrebbe apparire molto complesso dal punto di vista cronologico-temporale, l'adattamento di cui parliamo potrebbe essere il modo perfetto per approcciarsi al franchise.

Il primo volume è stato pubblicato nel 2003, e ripercorreva gli eventi visti nel primo videogioco, in maniera anche piuttosto fedele, concentrandosi su alcuni concetti fondamentali, su cui si basa il multiverso creato da Nomura, come l'eterna lotta tra Luce e Oscurità. Ad aver ottenuto un adattamento cartaceo però non sono stati tutti i titoli videoludici della serie, che attualmente sono 14, ma solo 5, e per quanto possano sembrare a tratti infantili, contengono gli avvenimenti più importanti e li presentano in maniera semplice e diretta, lontana quindi dallo stile criptico e confusionario che caratterizza invece i videogiochi.

La narrazione di Amano è alquanto lineare, non si perde in digressioni riguardanti magari uno specifico personaggi secondario, o su dettagli poco rilevanti di un antagonista, elementi che potrebbero rendere faticosa una comprensione chiara ai lettori. Se siete fan di Kingdom Hearts, o se volete entrare per la prima volta in questo universo fiabesco ma allo stesso tempo pericoloso, il manga potrebbe essere un buon primo passo.

Ricordiamo che Sora ha ottenuto un'illustrazione da parte di Tite Kubo, e che è stato pubblicato in Italia Kingdom Hearts 358/2 Days.