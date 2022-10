Kingdom Hearts, pubblicato l'episodio incompleto dell'anime perduto: Disney ci riproverà?

Sin dal debutto del primo capitolo della saga nel 2002 su PlayStation 2, i fan erano convinti che prima o poi Disney avrebbe pubblicato una serie animata di Kingdom Hearts. Questo sogno è stato più vicino che mai alla realtà nel 2020, quando insistenti rumor indicavano la produzione di un show anime di Kingdom Hearts su Disney+.

Con il passare del tempo si persero però le tracce del progetto, almeno fino a qualche settimana fa, quando Seth Kearsley ha rivelato di essere stato incaricato in passato di riscrivere la sceneggiatura di Kingdom Hearts per un adattamento. Nonostante le ottime premesse, l'anime di Kingdom Hearts ideato da Keasley non venne mai prodotto da Disney.

La serie ha però trovato una nuova vita con Kearsley che si è fatto paladino del progetto. Sul suo canale YouTube, l'animatore ha infatti pubblicato l'episodio pilota incompiuto della serie animata di Kingdom Hearts.

La prima puntata dell'anime è datata 30/09/2003, è intitolata "Agrabah" e segue i tre personaggi originali della saga videoludica, Sora, Riku e Kairi, in compagnia di personaggi Disney come Paperino e Pippo. Nonostante le animazioni ancora allo stato primordiale, l'anime era già in grado di trasmettere le atmosfere del videogioco originale, da cui era tratta l'ambientazione della città di Aladdin.

Come suggerisce lo stesso Kearsley, il pilot di Kingdom Hearts potrebbe presto venire messo offline da Disney e Square Enix andando a cancellare l'unica traccia di un prodotto che tutti i fan del franchise sognano da tempo. Con la speranza che Disney prima o poi si decida a riprovarci, questa volta sul serio, nel mese di maggio 2022 Planet Manga ha lanciato la riedizione del manga di Kingdom Hearts.