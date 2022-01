Kingdom: novità e character design in vista della quarta stagione dell'anime

Nato dalla mente di Yasuhisa Hara, la serie storica Kingdom è attualmente tra le più longeve pubblicate su Weekly Shonen Jump, e nel corso dei suoi 16 anni di pubblicazione ha saputo catturare l’attenzione di milioni di lettori, attratti anche dalla trasposizione animata ad opera dello studio Pierrot, che presto tornerà con la quarta stagione.

Attesa per la stagione primaverile del 2022 la nuova tranche di episodi porterà i protagonisti di fronte a nuove sfide e pericoli, mettendo a dura prova le loro capacità strategiche e combattive. Visti i mesi trascorsi senza alcuna novità riguardo la produzione, la pagina Twitter ufficiale dell’anime ha condiviso in anteprima i character design di Shin, Hyo e del generale Ou Hon, che potete vedere nel post riportato in calce.

Inoltre nelle informazioni riportate sul sito ufficiale della serie viene specificato che nel prossimo arco narrativo di Kingdom i personaggi principali dovranno fare i conti con una nuova minaccia presente nello stato del Qin, il quale è da poco uscito da una crisi nazionale. Un ritorno che si preannuncia entusiasmante e sullo stesso livello di produzione artistica e attenzione ai dettagli, stando almeno ai design mostrati.

Per concludere vi lasciamo alla prima key visual pubblicata, dedicata a Sei Kyou.