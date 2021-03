Kingdom ritorna nel 2021 con la terza stagione: il trailer prepara al ritorno dell'anime

Durante il 2020, molti anime programmati per la stagione primaverile hanno dovuto affrontare uno stop importante. Tra le serie rimandate a tempo indeterminato c'era Kingdom, che con la sua terza stagione stava facendo continuare la guerra dei Tre Regni con protagonisti Shin e tanti altri personaggi dell'antica Cina.

Tratto dal manga omonimo di Yasuhisa Hara e ancora in corso su Weekly Young Jump, l'anime di Kingdom ha dovuto interrompersi bruscamente nel 2020, ma già dall'ottobre dello scorso anno era stato programmato il suo ritorno. Questo è stato previsto esattamente per un anno dopo, dato che Kingdom tornerà nei palinsesti ad aprile 2021 con la terza stagione.

Con soli 5 episodi trasmessi lo scorso anno, Kingdom 3 riprenderà la messa in onda dall'inizio. Ad anticipare però l'arrivo del primo episodio, sulle emittenti giapponesi è stato pubblicato il nuovo trailer di Kingdom 3. Il video è stato reso disponibile anche su Twitter, col post in questione che potete osservare in basso, e sul sito ufficiale dell'anime prodotto da Studio Pierrot.

Nel minuto di video di Kingdom rivediamo Shin e tutti gli altri coinvolti nella conquista della Cina di diversi millenni fa, coprendo la storia dell'arco narrativo della "Invasione della Coalizione".