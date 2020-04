Kingdom stagione 3: l'anime è stato rinviato per Coronavirus

Non c'è pace per l'industria dell'animazione. Sono pochissimi gli anime che per ora continuano indisturbati nella loro trasmissione. Tra questi c'è Kaguya-sama: Love is War, ma non si può dire lo stesso per un altro anime proveniente dalla scuderia di Weekly Young Jump, ovvero Kingdom che al momento è in onda con la terza stagione.

Il comitato di produzione dell'anime di Kingdom ha annunciato che ci sarà uno stop a partire dall'episodio 5 della terza stagione a causa del Coronavirus. Originariamente era previsto un prosieguo della trasmissione ma gli ultimi decreti d'emergenza del governo giapponese hanno spinto la produzione a rivedere i piani a causa dei ritardi nella tabella di marcia.

Per questo l'episodio 4 di Kingdom stagione 3 andrà in onda domenica 26 aprile 2020 come previsto, ma da domenica 3 maggio l'anime non sarà trasmesso. Il sito ufficiale dell'anime e la pagina Twitter ufficiale hanno dichiarato che quando ci saranno date sicure di trasmissione saranno divulgate tramite quei canali. La nuova stagione aveva esordito solo il 5 aprile.

Ancora una vittima quindi nel panorama della stagione primaverile degli anime che rischia di far saltare anche quella estiva e autunnale del 2020. Inoltre, il primo episodio di Kingdom era stato ben accolto dai fan.