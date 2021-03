Kingdom: svariati sentimenti si scontrano nel trailer della terza stagione

Nonostante i numerosi problemi legati alla pandemia finalmente la terza stagione di Kingdom sta per tornare ad essere disponibile per tutti i suoi fan. Vediamo insieme il trailer diffuso.

Pur non essendo molto popolare in occidente Kingdom è uno dei manga più venduti in patria. Esso narra la storia di Xin, uno schiavo che sogna di diventare un generale e che per raggiungere il suo scopo aiuta Ying Zheng, col quale condivide il desiderio di unificazione della Cina, a guadagnare potere all'interno dello stato di Qin.

Una tanto attesa terza stagione della serie animata di Kingdom è prevista per la Primavera 2021 a seguito di alcuni ritardi causati dalla pandemia di COVID-19 che lo scorso Aprile costrinsero lo staff ad interromperne la pubblicazione prima dell'uscita del quinto episodio. I dettagli sulla produzione, in conformità delle nuove norme dovute allo stato di emergenza, sono stati approfonditi in diverse interviste pubblicate sul settimanale Young Jump.

Finalmente potrà procedere la trasposizione dell'opera di Yusuhisa Hara a partire dall'arco narrativo dell'Alleanza di cui un'anteprima viene riportata nel video presente in copertina alla news dove possiamo osservare numerosi personaggi mostrare le proprie emozioni, come determinazione ed orgoglio, le quali verranno ulteriormente approfondite all'interno dell'adattamento assieme ad i loro legami. La trasmissione degli episodi riprenderà dalla prima puntata il giorno 5 Aprile.

E voi siete in attesa di proseguire la visione della terza stagione dell'anime? Scrivetecelo nei commenti.