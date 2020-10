Kingdom: la terza stagione torna nel 2021, confermato il periodo d'uscita

La terza stagione di Kingdom ha debuttato lo scorso aprile e, dopo aver trasmesso appena quattro dei ventisei episodi previsti, ha dovuto interrompere la propria corsa a causa di problemi legati all'emergenza Covid-19. Poco fa, la copertina di Weekly Shonen Jump 45 ha rivelato che la trasmissione riprenderà tra circa 6 mesi, nella primavera 2021.

Al momento non è stata svelata la data esatta in cui riprenderà la messa in onda dell'anime, anche se verosimilmente il numero 45 del settimanale di Shueisha la rivelerà il prossimo 11 ottobre. Nel periodo di break, ovvero dallo scorso 26 aprile alla prossima primavera, Studio Pierrot ha lavorato sulla produzione degli episodi rimasti, dunque sono da escludere ulteriori pause.

Kingdom è un manga estremamente longevo, composto da circa 60 Volumi e poco più di 650 capitoli. Le prime due stagioni dell'anime hanno adattato gli eventi narrati nei primi 24 tankobon e quest'ultima, composta dai suddetti 26 episodi, dovrebbe trasporre i due archi narrativi raccontati nei 10 Volumi successivi. Le possibilità di un rinnovo per una quarta stagione rimangono estremamente alte.

E voi cosa ne pensate? Avete visto le prime quattro puntate di Kingdom 3? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di qualcosa di più immediato, invece, potete dare un'occhiata alle migliori uscite della stagione autunnale 2020.