Kingdom: la terza stagione torna presto, un nuovo teaser trailer conferma il mese d'uscita

La serie anime di Kingdom tornerà ad un anno esatto dal lancio, secondo quanto annunciato poche ore fa dal sito web ufficiale dell'opera. Lo studio di animazione, infatti, ha pubblicato un nuovo teaser trailer in cui vengono mostrati Xin e il mese di ritorno dell'anime, ovvero l'aprile del 2021.

La scorsa primavera, i produttori della serie avevano annunciato che gli episodi dal 5 in poi sarebbero stati rimandati a data da destinarsi a causa delle direttive del governo giapponese. Secondo quanto dichiarato dai ragazzi di Pierrot la produzione stava proseguendo senza particolari intoppi, ma l'obbligo dello smart working e la richiesta di sospensione dei lavori causa Covid-19 avevano costretto lo studio a mettere la serie in pausa.

Lo scorso ottobre, il numero 45 di Weekly Young Jump aveva confermato il ritorno di Kingdom per la generica primavera del 2021, e il teaser odierno ha finalmente indicato il mese d'uscita ufficiale. Gli animatori di Pierrot comunque non sono rimasti con le mani in mano, visto che negli ultimi mesi hanno continuato a lavorare su Black Clover, Buruto: Naruto Next Generations e Akudama Drive.

E voi cosa ne dite? State aspettando il ritorno dell'anime? Fatecelo sapere lasciando un commento nel riquadro sottostante! Nel caso in cui foste alla ricerca di maggiori informazioni invece, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra ultima news su Kingdom, nella quale abbiamo parlato del numero di capitoli e dei Volumi adattati.