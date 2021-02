Kingdom torna il 4 aprile: la terza stagione riprende dopo un anno di pausa

L'emittente televisiva giapponese NHK ha recentemente confermato che la serie anime di Kingdom, interrotta lo scorso maggio per Coronavirus, riprenderà la trasmissione a partire da domenica 4 aprile 2021, con la messa in onda dell'episodio 5. Per festeggiare è stata condivisa una nuovissima key visual con protagonisti Xin Li e Zheng Ying.

La terza stagione di Kingdom è andata in onda regolarmente fino al 26 aprile 2020, prima che il Covid-19 complicasse eccessivamente i lavori di post-produzione. I ragazzi di Studio Pierrot hanno quindi deciso di rinviare la serie a tempo indeterminato per poi annunciarne il ritorno lo scorso dicembre, con un trailer dei nuovi episodi. L'anime non dovrebbe ricevere ulteriori interruzioni fino alla trasmissione del ventiseiesimo ed ultimo episodio.

Vi ricordiamo che il manga di Kingdom è attualmente in fase di serializzazione, con 60 Volumi pubblicati e circa 670 capitoli disponibili. Le prime due stagioni dell'anime hanno adattato gli eventi narrati nei primi 24 tankobon e quest'ultima, composta dai suddetti 26 episodi, dovrebbe trasporre i due archi narrativi raccontati nei 10 Volumi successivi. Le possibilità di un rinnovo per una quarta stagione sono abbastanza alte, anche se difficilmente la vedremo in tempi brevi.

