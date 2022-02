Kingdom, ecco il trailer della quarta stagione dell'anime

La serie anime di Kingdom ha finora riscosso molto successo. Tratto dall'omonimo manga di Yasuhisa Hara, Kingdom vede protagonisti due orfani di guerra nella Cina del periodo degli stati combattenti (475-221 a.C.). I due ragazzi, chiamati Shin e Hyo, sognano un giorno di diventare i più grandi generali della Cina.

La quarta stagione di Kingdom sarà prodotta dallo Studio Pierrot, che ha già pubblicato le precedenti stagioni dell'anime. La nuova stagione si preannuncia davvero entusiasmante, con i personaggi che saranno chiamati ad affrontare nuove sfide. Ricordiamo che il manga di Kingdom è uno dei più longevi su Weekly Shonen Jump, e che quindi gli eventi da adattare sono molti.

Il nuovo trailer di Kingdom stagione 4 è stato finalmente pubblicato, e mostra alcune brevi scene con i protagonisti dell'anime. Come possiamo vedere nel tweet di @gaak_fr, l'esordio della stagione è rimasto in programma per aprile 2022, senza subire dei rinvii. L'ultima stagione si era conclusa a ottobre 2021, e Studio Pierrot non ha voluto allungare l'attesa dei fan.

Precedentemente, erano state svelate novità e character design della stagione 4 di Kingdom direttamente da Studio Pierrot. La produzione sarà molto fedele all'opera originale di Yasuhisa Hara, che dal 2006 continua a portare in scena una storia cruenta e spettacolare, adorata dai fan.