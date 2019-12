Kingdom vince il premio Da Vinci superando ONE PIECE e L'Attacco dei Giganti

ONE PIECE è un pilastro della cultura manga nipponica, avendo infranto record su record. Negli ultimi anni si è aggiunto L'Attacco dei Giganti, che ha segnato il decennio con forza. Ma la fama di entrambi a nulla è valsa per Da Vinci, secondo cui il vincitore dell'anno è sicuramente Kingdom di Yasuhisa Hara. Di seguito trovate la top 50.

Kingdom (56 volumi) - Yasuhisa Hara One Piece (94 volumi) - Eiichiro Oda L'Attacco dei Giganti (29 volumi) - Hajime Isayama Un Marzo da Leoni (14 volumi) - Chika Umino Detective Conan (96 volumi) - Gosho Aoyama Chibi Maruko-chan (17 volumi) - Momoko Sakura Hunter × Hunter (36 volumi) - Yoshihiro Togashi Kinō Nani Tabeta? (15 volumi) - Fumi Yoshinaga Nagi no Oitoma (6 volumi) - Misato Konari Umimachi Diary (9 volumi) - Akimi Yoshida Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (17 volumi) - Koyoharu Gotouge Golden Kamuy (19 volumi) - Satoru Noda Uchu Kyodai - Fratelli nello Spazio (36 volumi) - Chūya Koyama Haikyu!! (40 volumi) - Haruichi Furudate Ōoku: Le Stanze Proibite (17 volumi) - Fumi Yoshinaga The Blue Period. (6 volumi) - Tsubasa Yamaguchi SPY×FAMILY (2 volumi) - Tatsuya Endō Kūbo Ibuki (12 volumi) - Osamu Eya, Kaiji Kawaguchi Poe no Ichizoku Unicorn (1 volume) - Moto Hagio Chihayafuru (42 volumi) - Yuki Suetsugu

Primo quindi Kingdom, seguito dall'argento di ONE PIECE e il bronzo di L'Attacco dei Giganti, ma in classifica si notano altri nomi importanti. Un Marzo da Leoni è subito fuori dal podio, con altri titoli importanti nella top 20 come Demon Slayer, Haikyu e Detective Conan. Solo 25° posto per Dragon Ball Super e 35° per The Promised Neverland.

La classifica completa con i primi cinquanta titoli menzionati può essere trovata alla fonte, sul sito di AnimeNewsNetwork. Questa, come ogni anno, viene pubblicata sul numero di gennaio della rivista Da Vinci di Kadokawa Media Factory, assegnando il premio di "Libro dell'anno" 2020. ONE PIECE in top 5 nel 2019, mentre Kingdom era settimo. Il vincitore dello scorso anno era invece Detective Conan, che ha spezzato il dominio di Un Marzo da Leoni, vincitore per tre anni consecutivi.

Kingdom tornerà con una terza stagione nel 2020, e sembra quindi aver fatto partire l'anno col piede giusto.