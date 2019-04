Kingdom Hearts 3, sta per arrivare il manga dedicato al famoso gioco!

Dopo aver sbancato e scalato diverse classifiche videoludiche, Kingdom Hearts 3 la celebre creatura di Tetsuya Nomura sta per tornare alla ribalta con un nuovo adattamento cartaceo. Complice di un successo commerciale di tutto rispetto, il gioco è ancora saldo al primo posto delle classifiche di giochi più venduti in USA.

Quasi in concomitanza con l'arrivo della modalità critica in Kingdom Hearts 3, un ulteriore annuncio fermenta gli appassionati dell'opera. Un manga, infatti, sta per essere serializzato, con l'unico obbiettivo di coprire la storia di questo nuovo capitolo, arricchendo il palinsesto del brand e dando ulteriore popolarità a un franchise estremamente florido anche e soprattutto in Occidente.

La matita sarà nuovamente affiatata a Shiro Amano, già autore delle precedenti opere cartacee legate agli scorsi titoli dell'omonimo gioco. Serializzato su Monthly Shonen GanGan, firmata Square Eninx, il primo capitolo era previsto inizialmente uscire il 25 aprile, ma l'autore non è riuscito a finirlo in tempo. Con un messaggio di scuse, che potete leggere quanto segue, rinvia il primo numero:

"Come molti di voi già sapevano, il manga di Kingdom Hearts 3 doveva iniziare su GanGan Online il 25 aprile. Tuttavia, sono spiacente, ma non ce l'ho fatta con le scadenze. Per questo motivo, il manga comincerà con il prossimo aggiornamento della rivista. In più, aggiungo che il primo capitolo sarà pubblicato l'11 maggio direttamente nel magazine."

E voi, cosa ne pensate del nuovo progetto?