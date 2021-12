Kingpin mette al bando i supereroi nel nuovo evento Marvel

Marvel ha pubblicato la preview di Devil's Reign #1, il nuovo maxi-evento che andrà a coinvolgere tutte le testate della Casa delle Idee nei prossimi mesi. Nel primo numero, Kingpin, in veste di sindaco di New York, decide di mettere al bando tutti i supereroi della città, rendendo illegali l'uso di poteri e le attività di vigilantismo.

La serie prenderà il via dal finale della run di Zdarsky su Daredevil, che si concludeva con Kingpin intenzionato a scoprire l'identità segreta del Diavolo di Hell's Kitchen. Nelle ultime pagine della serie, Fisk consultava un fascicolo che avrebbe dovuto contenere la vera identità di Daredevil, scoprendo però che questo conteneva solo pagine bianche.



Questo è dovuto al lavoro dei Bambini Porpora, che su Daredevil #20 del 2017 avevano ipnotizzato il mondo intero, rendendo impossibile per chiunque scoprire il segreto di Matt Murdock. A quanto pare, tanto è bastato a Kingpin per decidere di dichiarare finalmente guerra all'intera comunità supereroistica di New York.



Devil's Reign #1, scritto da Chip Zdarsky e illustrato da Marco Checchetto, verrà pubblicato in territorio americano l'8 Dicembre 2021. Non si tratta però dell'unica occasione di vedere Wilson Fisk in azione: sembra infatti ci sia un cameo di Kingpin nel nuovo episodio di Hawkeye.