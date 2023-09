Kinnikuman è il nuovo anime della Production I.G: ecco tutti i dettagli

In vista dei quarant'anni dell'originale Kinnikuman, la Production I.G sta lavorando ad un nuovo anime dal titolo Kinnikuman Perfect Origin Arc. Non si conoscono molti dettagli su quest'opera, oltre al fatto che sarà a tutti gli effetti una serie e non un lungometraggio animato. Al momento non si sa se sarà un sequel o un remake.

Recentemente sono stati svelati alcuni dettagli sulla serie: è disponibile lo staff, il titolo, la visual e la premiere, fissata per il 2024. Come è già stato anticipato sarà la Production I.G, lo stesso studio di anime come Haikyuu!!, Psycho-Pass ed Heavenly Delusion, ad occuparsi dell'animazione.

Il titolo ufficiale dell'anime è Kinnikuman Kanpeki Chо̄jin Shiso-hen che potrebbe essere tradotto come Kinnikuman Perfect Origin Arc, o più letteralmente come Kinnikuman Perfect Chо̄jin/Superhuman Origin Arc. La serie prende il nome dall'arco narrativo del manga revival del 2011.

Ad occuparsi della regia della serie sarà Akira Sato, lo stesso regista di Release the Spyce. Makoto Fukami, che ha già collaborato per Psycho-Pass e Berserk, lavorerà per la composizione dell'opera mentre Hirotaka Marufuji disegnerà i personaggi e Yasuharu Takanashi, compositore dei brani presenti in Naruto Shippūden, comporrà la musica.

La notizia della nuova serie di Kinnikuman è arrivata all'inizio di quest'anno. I fan dell'opera originali sono rimasti entusiasti dell'uscita di questi nuovi episodi. La serie anime originale è stata presentata nel 1983, ma il manga che ha aspirato l'adattamento animato risale al 1979.

Nonostante l'enorme popolarità, il manga originale è ancora inedito in Italia. La serie anime, al contrario, è stata offerta in Italia con il titolo Ultimate Muscle ed è andata in onda dal 2005 in poi con 51 episodi. Non è da escludere che potremmo vedere Kinnikuman Perfect Origin Arc anche con un doppiaggio italiano. Il nuovo progetto anime di Kinnikuman è ancora da definire.