Kinnikuman, un collezionabile da record per ogni vero fan di Ultimate Muscle

Probabilmente a molti il nome Kinnikuman non dirà nulla, perché in occidente l'opera di Takashi Shimada e Yoshinori Nakai è arrivata solo con il più noto sequel, intitolato Ultimate Muscle. In Italia l'anime di Ultimate Muscle è andato in onda nel 2005 su Mtv, mentre l'opera manga di Kinnikuman è inedita.

Nonostante ciò, le avventure di Kid Muscle vengono ancora oggi ricordate con affetto, vista la compagnia tenuta a molti ragazzi nati negli anni '90 nei piovosi pomeriggi autunnali. Nel 2019 il manga di Kinnikuman ha compiuto 40 anni, e di recente alla serie è stato dedicato un incredibile pezzo da collezione.

Come possiamo vedere nell'immagine in calce alla notizia, in Giappone sta per essere rilasciata una copia in scala 1:1 del trofeo alloggiato sulla cima della Tournament Mountain, ovvero la montagna dove avvengono gli scontri di Kinnikuman. Il trofeo nella serie era dato in premio al miglior tag team tra tutti quelli presenti sul ring, ed era davvero molto ambito. Di questo collezionabile verranno prodotti solo 5 pezzi, a un prezzo davvero folle: 8000$ l'uno!

Sicuramente cinque veri fan di Kinnikuman con notevoli capacità economiche potranno essere incredibilmente tentati da un collezionabile del genere, che sicuramente non è un prodotto per tutti i salotti. Tempo fa era stata rilasciata anche la maschera in diamante di Akuma Shogun di Ultimate Muscle, un altro pezzo da urlo per i fan.