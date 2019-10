Kinnikuman: Fan di Ultimate Muscle? Non perdetevi la maschera in diamante di Akuma Shogun

Non capita molto spesso che a un'azienda balzi in mente di realizzare elementi per un cosplay con materiali preziosi. IRON FACTORY, compagnia leader nel settore dei collezionabili, ha deciso di fare l'ennesimo salto di qualità e costruire la maschera di Akuma Shogun di Kinnikuman in diamante.

Il 40° anniversario di Kinnikuman non ha ancora terminato i festeggiamenti del franchise, anzi, deve ancora mostrare tutti gli assi nella manica del florido merchandising. La collaborazione di Iron Factory con l'opera, infatti, ha permesso all'azienda di realizzare 3 maschere in edizione limitata, di cui solo una in vendita, di Akuma Shogun in microdiamanti.

Alla modica di cifra di un milione di yen (più di 8 mila euro), sarà possibile accaparrarsi una delle maschere del villain di Kinnikuman, con tanto di certificato di garanzia e l'autografo di Yudetemago, dopo l'ultima apparizione per il 50° anniversario di Weekly Shonen Jump, nome in codice degli autori del manga originale. Non ci resta, in definitiva, che rimandarvi in calce alla notizia ad alcune immagini della riproduzione della maschera di uno degli antagonisti più amati dell'editore Shueisha.

Un'occasione, dunque, decisamente inedita e originale, seppur estremamente costosa, quella promossa dal franchise insieme ad Iron Factory per omaggiare in grande stile una serie tanto famosa come Kinnikuman.