Kinnikuman: il nuovo, esplosivo anime sulla lotta ha una data di uscita

Da quando il manga è stato pubblicato per la prima volta nel lontano 1979, l'universo degli anime è stato casa per il leggendario Kinnikuman, generando nel corso degli anni numerosi adattamenti animati. Per celebrare il suo anniversario, un nuovo adattamento anime di Kinnikuman è pronto a fare il suo debutto nel corso del 2024.

Negli ultimi giorni sono state annunciate alcune novità riguardo alla serie di Kinnikuman. Oltre al nuovo trailer, è stato rivelato che il protagonista Kinnikuman avrà un nuovo doppiatore, Mamoru Miyano, famoso per aver prestato la voce a personaggi iconici come Light in Death Note e Rintaro in Steins;Gate.

La nuova serie di Kinnikuman, chiamata Kinnikuman Perfect Superhuman Ancestor Edition, è pronta a debuttare ufficialmente a luglio del 2024, esattamente quarant'anni dopo l'uscita della prima opera animata. In Italia, l'anime arriverà molto probabilmente attraverso la piattaforma di streaming Crunchyroll, anche con sottotitoli in italiano.

Tornando ai doppiatori, Akira Kamiya, il doppiatore originale dell'iconico e divertente Kinnikuman, non sarà escluso dal progetto, ma continuerà a far parte della serie assumendo due ruoli secondari: Mayumi Kinniku, il padre di Kinnikuman, e il Principe Kamehame. Questo seiyuu ha incantato per molti anni gli spettatori con le sue fantastiche interpretazioni in City Hunter, Pop Team Epic, Detective Conan e Sailor Moon.



Il breve trailer di Kinnikuman, disponibile all'interno della notizia e dalla durata di soli 45 secondi, mostra King Muscle che conforta Terryman dopo una sconfitta e lo elogia per il suo lavoro durante il combattimento. Successivamente, alcune rapide sequenze offrono uno sguardo ravvicinato ai personaggi e ai loro rispettivi doppiatori.