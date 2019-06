Kinnikuman: Shimada ricorda i 40 anni del manga con un emozionante video tributo!

Sono scoccati oggi i 40 anni di Kunnikuman, il manga shonen scritto e disegnato da Takashi Shimada e Yoshinori Nakai. Il duo, dopo aver ricevuto il plauso del pubblico grazie ai primi volumi dell'opera, è riuscito ad ampliare la saga portando in occidente il più noto sequel: Ultimate Muscle.

Kinnikuman è rimasto comunque nei cuori dei fan grazie al suo marcato lato comico e alla spettacolarità delle scene d'azione, disegnate con cura dai due autori giapponesi. Il manga, pubblicato per la prima volta nel 1979, ha subito anche un adattamento anime nel 1983, curato da Toei Animation e suddiviso il 137 episodi.

Dopo il successo ricevuto in Giappone, il duo ha creato il sequel Ultimate Muscle, incentrato su Kid Muscle, figlio di Kinnikuman e abile lottatore di wrestling. L'adattamento anime della seconda opera ha riscosso un notevole successo anche in Italia, dove è stato trasmesso tra il 2002 e il 2006 dalla rete televisiva K2.

In occasione dei 40 anni dalla pubblicazione del primo capitolo, Shimada ha condiviso su Twitter un video fan-made, scrivendo "I fan di Kinnikuman piangono con me, dopo aver creato questo spettacolare video tributo in onore dei suoi 40 anni". E voi? Siete fan dell'opera di Shimada e Nakai? Fatecelo sapere con un commento nel riquadro qui sotto!