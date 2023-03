Kinnikuman: Ultimate Muscle, la key visual per il nuovo progetto animato

In occasione del 40° anniversario dal debutto dell'adattamento animato, pochi giorni fa è stato annunciato un nuovo progetto anime per Kinnikuman. La serie fantascientifica sul wrestling creata dal duo di artisti Yudetamago torna a far parlare di sé con la prima locandina promozionale che celebra il ritorno di Kinnikuman.

Lontana dalle scene dal 2006, anno in cui veniva trasmesso l'ultimo episodio del sequel Kinnikuman: Ultimate Muscle, la serie parodia sulla lotta sta per fare il suo trionfale ritorno sul ring.

In commemorazione del 40° anniversario del franchise è stata infatti annunciata ufficialmente la produzione di un anime nuovo di zecca, di cui tuttavia non si hanno ancora molti dettagli. Quello che per ora è certo è che non si tratterà di un lungometraggio cinematografico, ma bensì di una serie anime televisiva. Non è invece noto se si tratti di un remake o di un sequel, mentre la data di uscita dovrebbe avvenire comunque entro l'anno per festeggiare l'anniversario della serie.

In attesa di certezze, sulla pagina Twitter ufficiale della serie è stata pubblicata una key visual che mostra la schiena muscolosa di Kinnikuman mentre festeggia una vittoria con il pugno alzato verso il cielo. Vi salutiamo lasciandovi invece al video tributo per i 40 anni del manga di Kinnikuman.