Kinnikuman: Ultimate Muscle riceverà un nuovo progetto animato

Un'intera generazione, soprattutto nel Bel Paese, è cresciuta seguendo la filosofia del wrestling di Ultimate Muscle, conosciuta in Giappone col nome Kinnikuman. A tal proposito, presto la celebre saga potrebbe godere finalmente di un nuovo progetto animato

Anche se oggi non si sente più tanto spesso parlare del franchise, il gioiellino di Yudetamago è un'icona del panorama sportivo nipponico, la più popolare di certo con il wrestling protagonista. Di tanto in tanto, infatti, fanno parlare di sé alcune iniziative promosse dal merchandising proprio come dimostra questa riproduzione in scala 1:1 del trofeo alloggiato sulla cima della Tournament Mountain.

Per chi non lo sapesse, inoltre, l'autore del manga omonimo fu uno dei primi a minacciare pubblicamente eventuali denunce per spoiler, fenomeno molto caro ai mangaka. In ogni caso, nelle ultime ore è trapelata una clamorosa indiscrezione: Kinnikuman: Ultimate Muscle godrà di un nuovo adattamento anime. Non si sa se ti tratti di un remake, un lungometraggio o di un altro progetto ancora visto che non sono stati rivelati ulteriori dettagli in merito, tuttavia il wrestling sta per tornare sul piccolo schermo con un nuovo attesissimo anime.

