Kira in versione Joker? Ci pensano i fan di JoJo Bizarre Adventure: Diamond is Unbreakable

Non è la prima volta che assistiamo ad un crossover tra l'opera di Hirohiko Araki e altri elementi della cultura pop: dopo aver visto l'unione tra JoJo Bizarre Adventure e Spider-man vi segnaliamo questa fan art che reinventa il celebre villain di Diamond is Unbreakable.

L'utente di Twitter @4hazime ha voluto omaggiare il nuovo film sul personaggio dei DC Comics Joker, immaginandosi il serial killer di Morioh nei panni del rivale di Batman. L'immagine ha avuto un notevole successo, ricevendo in poco tempo più di duemila "Mi Piace" e oltre 700 commenti da parte dei fan, colpiti soprattutto dallo stile grafico del disegno.

In realtà il design del personaggio di Kira è stato ispirato alla figura di David Bowie, anche se non ci sorprenderebbe vederlo vagare nelle strade di Gotham City, anche se l'avversario di Josuke ha sempre ammesso di odiare il caos, apprezzando invece la tranquillità di una piccola cittadina, per commettere i suoi violenti crimini.



Nel frattempo è finita da un paio di mesi la quinta parte della storia ideata dal mangaka giapponese ambientata a Napoli e intitolata "Vento Aureo". La grande passione dei fan di Diamond is Unbreakable è evidente anche dal gran numero di disegni e cosplay dedicati alla serie, come questa fan art di JoJo Bizarre Adventure.