Kirishima di My Hero Academia dimostra tutta la sua forza in un cosplay

My Hero Academia è una delle serie più importanti degli ultimi anni, attirando un sacco di fan, specie di nuova generazione. Considerato l'erede di un classico shonen come Naruto, My Hero Academia ruota intorno a Izuku Midoriya ma non tralascia tanti altri personaggi, che siano essi buoni o cattivi. E con ogni arco narrativo risalta uno di essi.

Recentemente è andato in onda l'arco di Overhaul, storia che ha visto contrapporsi in My Hero Academia stagione 4 gli eroi professionisti e un gruppo di Yakuza guidato da Kai Chisaki. Negli episodi trasmessi su VVVVID uno dei protagonisti che più ha brillato, oltre ai perni dell'arco narrativo Mirio e Deku, è stato Eijiro Kirishima.

Il ragazzo della 1-A è riuscito a superare alcuni suoi limiti fisici e mentali ed è diventato parecchio apprezzato. In particolare è stata molto amata la sua nuova tecnica di indurimento massimo che ha preso vita con un cosplay di Rage Gear Props. Come potete vedere dalle foto in calce, tutta la metà superiore del corpo è ricoperta del materiale indurente che costituisce il corpo del ragazzo di My Hero Academia. Il volto è diventato praticamente una maschera che poi termina nei lunghissimi capelli rossi appuntiti.

Il personaggio di My Hero Academia ha ricevuto tanti cosplay nel tempo, con Kirishima anche rivisitato al femminile.