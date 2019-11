Kirishima subirà un grande cambiamento nella prossima puntata di My Hero Academia

Nonostante il grande successo delle puntate precedenti, i fan aspettano con ansia il quinto episodio della serie, in particolare per il ritorno di Yutaka Nakamura nella serie di My Hero Academia. Ma secondo quanto ha affermato il doppiatore di Eijiro Kirishima, le sorprese non sono ancora finite.

Sarà infatti il personaggio doppiato da Toshiki Masuda il focus della prossima puntata, come possiamo leggere nell'intervista che Masuda ha concesso a PASH!, giornale giapponese, e tradotta dall'utente di Twitter @aitaikimochi: "In questo episodio troveremo Kirishima in prima fila, mentre si unisce ai Pro Heroes, inoltre questo sarà il suo primo scontro dopo aver ottenuto la Provisional License. Sarà provvisoria perché come eroe deve ancora capire cosa è importante per lui e sapere quali sono i suoi limiti. È così che può trovare un po' di fiducia in sé stesso e fare dei passi in avanti per raggiungere i suoi obiettivi".

Inoltre l'intervistato decide di sorprendere i fan con queste affermazioni: "È un momento importantissimo per Kirishima, e vorrei che tutti gli spettatori facciano attenzione al momento in cui il corpo di Kirishima cambia". I lettori del manga avranno capito sicuramente a cosa si riferisce Toshiki, mentre tutti gli altri dovranno aspettare di vedere la quinta puntata della serie.

Mentre aspettiamo vi consigliamo di leggere la nostra recensione del quarto episodio di My Hero Academia 4.