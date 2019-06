Kirkman anticipa uno sviluppo di The Walking Dead dopo gli eventi del numero 192

Gli ultimi giorni sono stati un crescendo per The Walking Dead, serie americana fumettistica di Robert Kirkman e che proprio nell'ultimo numero, il 192, ha visto morire il protagonista Rick Grimes. Lo shock dei fan è stato enorme e l'avvenimento in effetti avrà ricadute importantissime sull'universo della storia.

La morte di Rick Grimes è naturalmente al centro di The Walking Dead numero 192, ma cosa accadrà ora? L'autore Robert Kirkman ha anticipato ai lettori su chi si focalizzerà la serie d'ora in avanti. Ebbene, a giudicare dalle parole dell'autore, la storia mensile ora seguirà la vita di Negan, l'ex- criminale e antagonista ora trasformatosi in un anti eroe.

L'indizio arriva dalla fine del numero 192 di The Walking Dead, dove Kirkman ha scritto "Ci vediamo il prossimo mese. E con Rick Grimes ormai andato... su chi si concentrerà la serie?! F***ulo, vi darò un indizio, f*****evi." E proprio questa frase fa pensare che il prossimo protagonista di The Walking Dead potrebbe essere Negan, personaggio con un linguaggio sboccato visto per l'ultima volta nel numero 174 pubblicato a dicembre 2017.

E voi come avete preso questo cambio di percorso, con la scelta di far morire Rick?