Kishimoto ha altri lavori in programma su Naruto? Il commento indiziato

Masashi Kishimoto ha lavorato per oltre dieci anni su Naruto. Un tempo lunghissimo che pochi mangaka riescono a raggiungere, con la maggior parte di questi autori che conclude le proprie storie nell'arco di un quinquennio. Eppure, il mangaka è tornato ad ampliare questo mondo, prima come come sceneggiatore di Boruto e poi con un oneshot.

Il 16 luglio 2023 è stato pubblicato su Weekly Shonen Jump un capitolo speciale autoconclusivo dedicato a Minato Namikaze, un vero e proprio omaggio al quarto Hokage, personaggio più amato dai fan di Naruto di tutto il mondo. Questa storia è stata un bel modo per dare più lustro a una figura che è apparsa molto poco nel manga a causa della sua dipartita antecedente all'inizio della storia principale. Il lavoro svolto da Kishimoto è stato egregio, e i fan ne vorrebbero altro.

Masashi Kishimoto tornerà a lavorare su Naruto? Per ora, il mangaka si sta occupando di Boruto: Naruto Next Generations e della seconda parte, sottotitolata Two Blue Vortex, che segna un altro cambio di passo rispetto al passato. Tuttavia, il commento che l'autore ha pubblicato su Weekly Shonen Jump fa ben sperare.

"È stato divertente create un oneshot per la prima volta dopo tanto tempo. Alla prossima." Ovviamente non si tratta di parole certe, tuttavia la sensazione è che Masashi Kishimoto possa avere qualche altra piccola idea da sviluppare, magari sempre sotto forma di capitolo autoconclusivo, che non gli aggraverà la routine di lavoro, e che potrebbe tornare nei prossimi anni con un altro oneshot dedicato a questo mondo, magari sempre al passato di Naruto. Per ora, comunque, non ci sono conferme e non resta che aspettare altre informazioni.



E voi cosa ne pensate? Kishimoto dovrebbe pubblicare ogni tanto un oneshot dedicato al mondo di Naruto e non a Boruto?