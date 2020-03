Kiss me Licia torna in TV: Italia 1 inserisce l'anime nei palinsesti mattutini

In Italia, per diversi anni la cultura degli anime è stata molto viva. In particolare negli anni '80 e '90 sulle varie emittenti televisive nostrane si avvicendavano cartoni animati provenienti dal Sol Levante di vario tipo. Talvolta alcuni di questi non facevano fortuna in patria ma riscontravano popolarità qui, come successo a Kiss me Licia.

Mediaset ha annunciato il ritorno di Kiss me Licia nei palinsesti di Italia 1. A partire da oggi 25 marzo 2020, l'anime è riapprodato sul canale nel contenitore "Latte e Cartoni". Quindi ogni mattina alle 8 sarà possibile vedere un episodio di Kiss me Licia, mentre in streaming saranno disponibili su Mediaset Play nella sezione Kids.

Licia (in originale Yaeko Mitamura), incontra il piccolo Andrea (Hashizo Kato) e il suo gatto, scappati di casa in un giorno di pioggia. La ragazza si prende cura di loro finché non incontrerà il fratello maggiore del bambino, Mirko (Go Kato). Il ragazzo è il cantante di una popolare rock band, i Bee Hive, e dopo un iniziale rapporto basato sui contrasti, Licia e Mirko capiscono di piacersi e dovranno affrontare diversi problemi prima di riuscire a mettersi ufficialmente insieme.

Da pochi giorni è tornato su Italia 1 anche Occhi di Gatto, storico anime degli anni '80 e '90, mentre City Hunter ha da poco concluso la trasmissione su Italia 2.