Kitaro Tanjo: GeGeGe no Nazo, arriva il nuovo film anime! Trailer e cast

Il sito ufficiale del film anime Kitarō Tanjō: Gegege no Nazo (Kitarō Birth: Il mistero di Gegege) ha svelato mercoledì un nuovo trailer e una nuova immagine del film. Il trailer rivela il cast del film.

Il cast principale include il noto doppiatore e attore Toshihiko Seki nei panni del padre di Kitarō, che alla fine sarebbe diventato Medama Oyaji, e Hidenobu Kikuchi (Ren di Nana) nei panni di Mizuki, un impiegato che si dirige verso un villaggio maledetto sotto ordini segreti.

Il film uscirà nelle sale cinematografiche giapponesi il 17 novembre. Gou Koga ( Gegege no Kitarō: Nippon Bakuretsu!! , One Piece Episode of Sabo ) dirigerà il film presso la Toei Animation mentre Hiroyuki Yoshino ( Macross Frontier , World Trigger , 13 episodi nel 2018 GeGeGe no Kitarō ) scriverà la sceneggiatura. Touko Yatabe (direttore della terza sequenza finale di GeGeGe no Kitarō del 2018 e assistente alla regia di Evangelion: 3.0+1.0: Thrice Upon A Time) sta disegnando i personaggi.

Il film fa parte di quattro "grandi progetti" che commemorano il centenario della nascita di Shigeru Mizuki, morto nel 2015 all'età di 93 anni. Un altro progetto è un nuovo anime Akuma Kun in anteprima su Netflix il 9 novembre.

L'anime del 2018 di GeGeGe no Kitaro vedeva Miyuki Sawashiro, voce di Charlotte Pudding in One Piece, nei panni di Kitarō e la nota doppiatrice Masako Nozawa, che ha interpretato Son Goku, Son Gohan, Son Goten, Turles e Bardack in Dragon Ball, nei panni di Medama Oyaji. Entrambi riprenderanno i ruoli per il film, anche se Nozawa è accreditato come "il padre di Kitarō" invece di Medama Oyaji.

Il manga di Mizuki, iniziato nel 1959 con il nome Hakaba Kitarō, ha dato vita a sette serie televisive, diversi film d'animazione e due film live-action.