Kitaro Tanjo: Gegege no Nazo, il film si mostra in un ultimo emozionante trailer

Il nuovo film anime Kitarō Tanjō: Gegege no Nazo sta ufficialmente per debuttare, (venerdì 17 novembre 2023) in tutto il Giappone. In vista di questo ritorno in scena, lo staff al lavoro su questo lungometraggio ha pubblicato un ultimo trailer, visualizzabile all'interno della news.

Non a caso Gegege no Nazo tornerà proprio oggi, venerdì 17, considerato da diverse culture "il giorno più sfortunato dell'anno". Quest'uscita anime fa parte di quattro nuovi progetti per i cento anni dalla nascita dell'autore Shigeru Mizuki, morto nel 2015 all'età di 93 anni.

Il lungometraggio è stata animato dall'acclamata Toei Animation, lo stesso studio di serie come Dragon Ball, Sailor Moon, I Cavalieri dello Zodiaco. D'altro canto, ad occuparsi della regia è stato Gou Koga, regista che torna dopo aver lavorato all'anime del 2008 Gegege no Kitarō: Nippon Bakuretsu.

Fra i personaggi di questa serie sono presenti il padre di Kitaro, che successivamente diventerà Medama Oyaji, e Mizuki, un impiegato che si dirige verso un villaggio maledetto per eseguire degli ordini segreti. Questi personaggi verranno doppiati rispettivamente da Toshihiko Seki e Hidenobu Kikuchi.

Questa serie di manga, scritta da Shigeru Mizuki nel 1959, ha dato vita a numerosi progetti, ben sette serie televisive, diversi film d'animazione e due film in live-action. Fra gli altri lavori per commemorare un centenario dalla nascita di Mizuki, è stata pubblicata la serie anime di Akuma Kun sulla piattaforma streaming di Netflix il giorno 9 novembre.