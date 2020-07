KitKat Snax: in Giappone arriva la cioccolata da mangiare con la birra

Il Giappone è un paese parecchio strano e lontano da noi per abitudini e comportamenti. Come ormai saprete, non mancano i tombini a tema anime o i cuscini erotici di Love Live. Ma avete mai riflettuto sui KitKat, il famoso snack di cioccolata che Nestlè produce anche da noi in Italia?

In Giappone il KitKat è quasi un'istituzione: in ogni supermercato, in ogni konbini ci saranno scaffali su scaffali dedicati solo a questo snack dell'azienda svizzera. Nel corso degli anni è diventato talmente popolare che esistono non solo le classiche versioni al cioccolato al latte, cioccolato fondente o cioccolato bianco. Possiamo comprarne una versione al matcha, alla fragola ma anche con gusti più insoliti come al sakè o al sakura.

Tuttavia le idee non si sono esaurite per i KitKat dato che a breve sarà in vendita KitKat Snax, una versione creata appositamente per essere mangiata con una birra. Se non siete convinti del binomio birra-cioccolata, non vi resta che assaggiare la nuova versione del KitKat. All'interno una bustina contiene pezzi di cioccolato, mandorle tostate e salate, semi di soia al gusto di formaggio. Un quadrinomio probabilmente strano per un occidentale, vedremo col tempo se il KitKat ha fatto di nuovo centro in Giappone.