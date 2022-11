MAPPA: Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill è ufficiale

Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill è la storia di un comune giapponese medio, Mukoda Tsuyoshi, che viene evocato in un mondo fantasy.

Lo sventurato scopre ben presto di essere stato evocato per errore, al posto dell'eroe predestinato. Mukoda può, ad ogni modo, contare su un'abilità tutta sua, l' "Online Supermarket", con cui si procura e prepara dei piatti dai poteri speciali! Ecco quindi spiegato il titolo: 'Cucinare al falò in un altro mondo con le mie abilità assurde'.

Già sapevamo che con ogni probabilità lo Studio MAPPA avrebbe lavorato a Campfire Cooking in Another World with My Absurd Skill ma era più che altro un leak. Invece, lo scorso sabato, MAPPA ha ufficialmente annunciato l'adattamento animato delle light novel in 11 volumi di Rei Eguchi.

Non solo la notizia è ufficiale, ma sono anche stati aperti un sito web e profilo Twitter, oltre che resa disponibile la locandina, presente in calce alla notizia. Uscirà nel gennaio del 2023. Lo Studio, già conosciuto per serie del calibro di Attacco dei Giganti (quarta stagione) e Jujutsu Kaisen, vede alla regia Kiyoshi Matsuda (RE-MAIN, Kakegurui stagione seconda, Uchitama?! Have you seen my Tama?), quindi ci aspettiamo che faccia un ottimo lavoro. Insieme alla regia, è stato rivelato anche il cast di doppiatori principale: Yuma Uchida è il protagonista Mukuoda, affiancato dai mostri Fel e Sui doppiati rispettivamente da Satoshi Hino e Hina Kano.

Ma lo Studio MAPPA non starà lavorando a fin troppi progetti? Tutta questa mole di lavoro intaccherà la qualità? Mentre ci pensiamo, possiamo ascoltare la playlist ufficiale di Spotify per Studio MAPPA.