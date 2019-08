Kizumonogatari Part 2: Nekketsu, l'uscita del nuovo film animato è oramai imminente

Nel corso di queste ultime ore, MWM ha ufficialmente rivelato che Kizumonogatari Part 2: Nekketsu, seconda pellicola animata della trilogia targata Tatsuya Oishi, sarà disponibile in formato blu-ray da questo 5 agosto. L'edizione, inoltre, conterrà al suo interno anche un artbook.

Koyomi Araragi è stato trasformato in un vampiro da un leggendario vampiro centenario, e per poter tornare a essere nuovamente umano dovrà riportare questo essere sovrannaturale oramai indebolito alla sua forma originale. L'unico modo per Koyomi di raggiungere il suo obiettivo sarà quello d'affrontare tre famosi cacciatori di vampiri chiamati Dramaturgy, Episode and Guillotinecutter.

Kizumonogatari è una serie di tre film animati diretti da Tatsuya Oishi e prodotti da Shaft. La trilogia è basata sulla light novel Kizumonogatari, un prequel di Bakemonogatari e parte della serie di romanzi scritti da Nisio Isin e illustrati da Vofan. Il primo film, Kizumonogatari Part 1: Tekketsu, è stato rilasciato in Giappone l'8 gennaio 2016. Il secondo film, Kizumonogatari Part 2: Nekketsu, è stato rilasciato in Giappone il 19 agosto 2016. Il terzo e ultimo film della trilogia, Kizumonogatari Part 3: Reiketsu, è stato rilasciato in Giappone il 6 gennaio 2017.

L'adattamento anime di Kizumonogatari è stato originariamente annunciato nel luglio 2010 mentre nel marzo 2011 è stato ufficialmente confermato che l'opera avrebbe visto anche il sopraggiungere di una pellicola animata. Nell'ottobre 2015 è stato poi dichiarato che in totale ci sarebbero stati tre film: Kizumonogatari 1: Tekketsu-hen, Kizumonogatari 2: Nekketsu-hen e Kizumonogatari 3: Reiketsu-hen. L'intera trilogia ha saputo riscuotere un grande successo in patria, ottenendo gli apprezzamenti di critica e pubblico.