Kizuna no Allele è il nome dell'ambizioso progetto di una VTuber

Dopo quasi sei anni di attività, il sogno anime della VTuber Kizuna AI diverrà una realtà, che ora è ufficialmente intitolata Kizuna no Allele. Quali sorprese ci rivelerà questo particolare progetto in uscita nel 2023?

Non siamo nuovi a personaggi che da zero costruiscono sul web un impero dello spettacolo, è ad esempio il caso del traguardo di 6 milioni di follower per Amouranth. Per Kizuna Ai i numeri sono comunque da capogiro: 3 milioni di follower super appassionati. Il successo le permette dunque di fare un grande passo nell'industria dell'intrattenimento.

Era febbraio, al concerto virtuale chiamato ciao, mondo 2022 di Kizuna Ai, avvenuto dopo l'inizio ufficiale della sua pausa dallo streaming. Anche se il break continua, la VTuber ha accennato a progetti futuri, dicendo: "penso abbiate sentito termini come metaverso e NFT di recente. Sembra un mondo complesso ma nuovo e divertente allo stesso tempo".

L'imprenditrice aveva commissionato il suo avatar virtuale all'artista En Morikura, che torna sulle scene con la nuova key visual del personaggio per l'anime, visibile in calce alla notizia. In questa Kizuna Ai riunisce i palmi delle mani sul petto, occhi chiusi, volto di profilo e capelli al vento. In altro a destra dell'immagine è presente l'elegante logo dell'anime Kizuna no Allele, colorato in una sfumatura che parte dall'indaco verso il blu e fino al fucsia. L'outfit della idol è vistoso ma elegante, con ornamenti a neon colorati sulle vesti. Isaribi ha anche svelato uno screenshot dell'anime:

Cosa ne pensate di queste immagini promozionali di Kizuna no Allele? Intanto vi rimandiamo all'annuncio dell'uscita streaming Zen - Grogu and Dust Buennies, storica notizia di giornata.