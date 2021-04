Knights of Sidonia: ascoltiamo la colonna sonora nel secondo trailer

L'adattamento animato di Knights of Sidonia, manga scritto e disegnato da Tsutomu Nihei, sta per giungere al termine col nuovo film in prossima uscita. Vediamo insieme il secondo trailer.

Presto proseguirà la battaglia tra gli umani a bordo della nave Sidonia e la razza aliena dei Gauna grazie ad un lungometraggio che, con la supervisione dell'autore originale, porterà alla conclusione l'opera con una storia che si discosta da quella narrata tra le pagine del manga. La nuova avventura venne presentata con la diffusione di un primo trailer di Knights of Sidonia già nel Luglio 2020 ed attualmente i fan possono godere di nuove scene presentate in un secondo video promozionale visibile in copertina a questa news. Tra le novità vi è anche la possibilità di ascoltare il tema "Hikari no Disco" del duo CAPSULE.

Il film prodotto dallo studio Polygon Pictures sarà reso disponibile al pubblico a partire dal giorno 14 Maggio, nel frattempo sono stati annunciati alcuni nuovi membri del cast:

Yuma Uchida dà la voce a Totaro Yamano,

dà la voce a Totaro Yamano, Inori Minase interpreta Iroha Hashine,

interpreta Iroha Hashine, Miho Okasaki nei panni di Itsuki Hanma,

nei panni di Itsuki Hanma, Yuto Uemura è Kairi Hamagata.

