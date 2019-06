Knights of Sidonia: a breve la serie potrebbe non essere più disponibile su Netflix

Sono diversi anni ormai che il colosso mondiale di streaming, Netflix, realizza e pubblica serie originali per la piattaforma e negli anni, è facile che qualche vecchia perla sia andata perduta. Knights of Sidonia è stata la prima serie concessa in licenza a Netflix e sembra che a breve verrà rimossa dalla sua libreria.La King Records Company.

Infatti, la licenza della serie sembra che stia per scadere, così a breve che i fan (e chi non hai mai avuto occasione di recuperarla) potrebbero non avere nemmeno il tempo di guardarla un'ultima volta. L'utente Twitter @WTK, ha pubblicato uno screenshot della sezione dei dettagli della serie su Netflix, in cui, come potete vedere anche voi sulla destra dell'immagine, è presente la data fino a quanto sarà disponile la serie, che come indicato, è il prossimo 3 luglio.

Nonostante manchi meno di un mese alla sua rimozione, bisogna dire che non tutto è perduto, infatti è molto probabile che Netflix decida di rinnovare la serie, oppure che Knights of Sidonia venga resa disponibile su altre piattaforme di streaming. La King Records Company, il produttore dell'anime, aveva dato l'esclusiva a Netflix nel 2014 ed è possibile che continui a farlo, in quanto, nonostante sia già arrivata una seconda stagione di cui potete leggere la nostra recensione, con i suoi 15 volumi, il manga avrebbe materiale da offrire anche per una terza stagione.

Infine, nel caso foste interessati a recuperarvela in previsione di una possibile rimozione dalla piattaforma, vi consigliamo di dare un'occhiata alla nostra recensione delle prima stagione di Knights of Sidonia.