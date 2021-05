Knights of Sidonia: The Star Where Love is Spun, il film sequel è stato rinviato per Covid

Knights of Sidonia: The Star Where Love is Spun, il film sequel dell'anime di Polygon Pictures, è stato rinviato a causa di disagi creati dalla pandemia Covid-19. La nuova data d'uscita nei cinema è fissata per il 4 giugno, ma lo studio non esclude ulteriori rinvii nel caso in cui il governo decidesse di prolungare lo stato d'emergenza.

Knights of Sidonia è un anime tratto dal manga di Tsutomu Nihei, serializzato sul mensile Afternoon di Kodansha da aprile 2009 a settembre 2015. L'adattamento anime è composto da due stagioni da 12 episodi, e adatta 9 Volumi del manga su un totale di 15 disponibili. Knights of Sidonia: The Star Where Love is Spun, il film sequel in uscita quest'anno, non continuerà la trasposizione, ma racconterà una nuova storia originale scritta dallo stesso Nihei.

Per il momento non sono stati rivelati molti dettagli sulla trama, ma l'autore ha affermato che la pellicola sarà ambientata dieci anni dopo la conclusione della serie anime e che la maggior parte dei personaggi tornerà anche in questo sequel. Polygon Pictures ha confermato che staff, cast e compositore torneranno a ricoprire i propri ruoli, e che il duo di musica elettronica CAPSULE realizzerà un tema musicale per il film.

Noi intanto vi salutiamo lasciandovi con l'ultimo trailer di Knights of Sidonia: The Star Where Love is Spun, distribuito da Polygon Pictures nel mese di aprile.