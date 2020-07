Knights of Sidonia torna nel 2021: annunciato film con una nuova storia, ecco il trailer

Tsutomu Nihei è una personalità conosciuta in Giappone, ma anche fuori. Nel corso degli anni, il mangaka ha dato vita ad alcune opere talvolta criptiche altre volte meno, ma che hanno sempre riscontrato un buon successo. Una delle ultime in ordine di tempo è Knights of Sidonia, il cui anime è stato disponibile su Netflix.

Il manga di Knights of Sidonia si è concluso nel 2015 ma i progetti animati relativi a questo nome non sembrano volersi concludere. È stato infatti annunciato il lungometraggio Knights of Sidonia: The Star Where Love is Spun per il 2021. A rivelarlo è stato Polygon Pictures che oggi ha anche pubblicato una locandina, che potete osservare in basso, e un trailer di un minuto visibile invece in alto.

Knights of Sidonia: The Star Where Love is Spun non seguirà il manga e anzi narrerà una storia inedita che però sarà supervisionata da Tsutomu Nihei. Nel film ci sarà gran parte del cast delle scorse serie animate. Hiroyuki Seshita ritorna come capo regista, mentre Tadahiro Yoshihira arriva alla regia. Sadayuki Murai e Tetsuya Yamada ritorneranno nel loro ruolo di sceneggiatori, Mitsunori Kataama ritorna come direttore artistico, mentre Reiji Nagazono sarà il direttore delle animazioni. Alla CG c'è invece il supervisore Masayuki Uemoto, accompagnato da Takuma Ishibashi. Alle musiche ci sarà invece Shuji Katayama mentre la theme song è stata affidata a CAPSULE con "Utsusemi", già disponibile in parte nel trailer di Knights of Sidonia disponibile in alto.