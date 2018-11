Knights of the Zodiac: il designer della serie Netflix illustra alcuni personaggi

Il 2019 dovrebbe essere l'anno di Knights of the Zodiac, il remake di Saint Seiya prodotto da Netflix e dedicato al primo arco narrativo del manga di Masami Kurumada. In queste ore uno dei designer dell'anime ha illustrato alcuni personaggi classici del franchise.

Parliamo di Terumi Nishii, che si occupa di realizzare il design dei personaggi nella serie Knights of the Zodiac. L'artista ha realizzato, infatti, alcune fan art dedicate a vecchi e nuovi eroi del brand appartenente a Masami Kurumada.

In particolare, la serie di sketch include Shu di Andromeda e Radamantis della Viverna. Shu, conosciuto dai fan italiani semplicemente come Andromeda, è uno dei protagonisti della serie, uno dei cavalieri di bronzo predisposti alla protezione di Saori Kido (Lady Isabel, sempre per gli appassionati italiani), ovvero la reincarnazione della dea greca Atena.

Radamantis è invece uno Specter, ovvero i Saint oscuri che agiscono per conto di Ade, nemico giurato di Atena. Lo abbiamo potuto ammirare proprio nella più recente serie anime dedicata all'opera classica di Kurumada: I Cavalieri dello Zodiaco - I capitoli di Ade è recentemente arrivato sui nostri scaffali grazie a un'edizione DVD curata da Yamato Video.

Per Knights of the Zodiac, invece, non abbiamo ancora notizie riguardanti l'uscita della serie. Tutto ciò che sappiamo, per ora, è che debutterà su Netflix nel 2019 e sarà realizzata in computer grafica.