Knights of the Zodiac - Saint Seiya, altre illustrazioni dalla designer dell'anime Netflix

torna a far parlare di sé con dei nuovi sketch, pubblicati nelle ultime ore, dedicati ad alcuni dei protagonisti della serie Netflix, remake dell'anime ispirato al celebre manga di Masami Kurumada.

Per l'occasione, infatti, possiamo ammirare i disegni di Terumi Niishi, designer di Knights of the Zodiac - Saint Seiya, che ha condiviso su Twitter degli sketch che raffigurano Seiya di Pegaso e Hyoga del Cigno - i quali, nell'edizione italiana dell'anime classico, sono noti con i nomi di Pegasus e Crystal.

Si tratta della terza tornata di sketch da parte della designer della serie Netflix, che in precedenza aveva già pubblicato i disegni di Shiryu del Drago e Shun di Andromeda - conosciuti in lingua nostrana come Sirio e, appunto, Andromeda.

L'artista, tuttavia, ci ha tenuto a specificare che si tratta semplicemente di bozze e sketch personali, e non del design ufficiale che avranno i protagonisti nell'anime.

Ricordiamo che Knights of the Zodiac - Saint Seiya è co-prodotta da Netflix e Toei Animation e riproporrà in 12 episodi il primo arco narrativo dell'opera di Kurumada, dedicato cioè alla Guerra Galattica e all'avvento dei Cavalieri d'Argento.

La serie Netflix sarebbe dovuta uscire nel 2018 ma, secondo dei rumor, il suo arrivo potrebbe slittare direttamente al 2019.