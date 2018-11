Knights of the Zodiac: Saint Seiya, a breve uscirà anche il primo trailer?

Soltanto poche ore fa stavamo a raccontarvi dell'uscita del nuovo poster di Knights of the Zodiac: Saint Seiya, la serie anime remake del capolavoro di Masami Kurumada. Ora, a quanto pare, il producer vuole stuzzicarci sull'uscita del primo trailer, che potrebbe arrivare molto presto.

Subito dopo la pubblicazione del poster, che ci ha svelato in maniera dettagliata l'aspetto che avrà il protagonista Pegasus (Seiya, per gli amanti della terminologia originale), il director Yoshinaru Ashino ha pubblicato un post di ringraziamento rivolto a tutti gli appassionati.

Nel messaggio, il regista fa riferimento al fatto che il primo trailer di Knights of the Zodiac: Saint Seiya potrebbe arrivare molto presto, probabilmente entro la fine di questo o l'inizio del prossimo mese, in ogni caso tra poche settimane. Leggiamo le sue dichiarazioni:

"Cosa ne pensate della prima foto del nostro Seiya, realizzato in computer grafica fotorealistica? Spero che sia piaciuto a tutti. Prevediamo di pubblicare il trailer in un certo posto tra qualche settimana! Vi prego di tenerci d'occhio!"

Dunque, non ci resta che aspettare: il remake in CGI de I Cavalieri dello Zodiaco, ispirato al manga originale di Masami Kurumada e che adatterà gli archi narrativi della Guerra Galattica e dei Saint d'Argento, debutterà su Netflix nell'estate del 2019.