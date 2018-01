Knights of the Zodiac - Saint Seiya: la character designer mostra uno sketch di Andromeda!

, character designer della nuova serie di Saint Seiya prodotta dae dallo studio, all’inizio della settimana corrente ha pubblicato in rete uno sketch di, uno dei cinqueprotagonisti del sempre più vasto universo creato da

Visionabile in calce all’articolo, lo sketch a colori ci mostra il giovane Sacro Guerriero di Athena in abiti civili e dunque senza il proprio Cloth. Nel messaggio pubblicato via Facebook, l’autrice ha però specificato che l’illustrazione è da considerarsi una sua fan art, e non materiale ufficiale legato alla nuova serie di Netflix. Solo qualche settimana, l’artista ci aveva invece mostrato il suo personale sketch di Shiryu di Dragon, realizzato con un iPad Pro e invero molto bello.

Nel corso della sua carriera, Terumi Nishii ha curato il character design di Le Bizzarre Avventure di JoJo – Diamond is Unbreakable, Mawaru Penguindrum, e soprattutto Saint Seiya - The Lost Canvas, la straordinaria serie di OAV di cui Yamato Video, in questo mese di gennaio 2018, pubblicherà la seconda stagione in DVD e Blu-ray disc.



Tratta dal manga originale di Masami Kurumada, la nuova serie di Netlix non è che un remake del leggendario anime anche noto in Italia come “I Cavalieri dello Zodiaco”. Composta da 12 episodi di 30 minuti circa, la prima stagione coprirà l’arco narrativo legato alle Galaxian Wars e ai Silver Saint. Per maggiori informazioni sul progetto, vi invitiamo a rileggere un nostro recente articolo.