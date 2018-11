Knights of the Zodiac: Saint Seiya, prima immagine e data di uscita del remake di Netflix

Knights of the Zodiac: Saint Seiya, il remake de I Cavalieri dello Zodiaco targato Netflix, ha finalmente una finestra di uscita. È stata anche diffusa una nuova immagine raffigurante il protagonista, che vi mostriamo in chiosa dopo il salto.

Stando a quanto riportato dalle nostre fonti, Knights of the Zodiac: Saint Seiya debutterà nell'estate del 2019. Al momento, però, non conosciamo la data di esordio specifica, che avverrà sulla piattaforma streaming Netflix per tutti gli abbonati al servizio.

Insieme al nuovo poster, che raffigura il protagonista Pegasus (Seiya in originale) intento a scagliare il suo iconico colpo, è stato anche confermato che la serie sarà composta di 12 episodi, che andranno a coprire gli archi narrativi dedicati alla Guerra Galattica e ai Cavalieri d'Argento. Ecco una sinossi del remake di Saint Seiya:

"Knights of the Zodiac: Saint Seiya segue le avventure ai giorni nostri di giovani guerrieri chiamati 'Cavalieri', che sono strenui difensori della reincarnazione della dea greca Atena. Ogni Cavaliere indossa una potente armatura basata sulla sua costellazione di appartenenza, e il gruppo si fa chiamare Cavalieri dello Zodiaco. Il loro compito è proteggere Atena nella sua battaglia contro altri potenti dei greci, che intendono distruggere l'umanità".

Non ci resta che attendere, dunque, la data ufficiale per il debutto della nuova serie su Netflix.