Knights of the Zodiac - Saint Seiya è stata rimandata al 2019?

è la nuova serie revival dedicata alla storica opera di Masami Kurumada ed è attualmente in fase di produzione per essere rilasciata su Netflix. La finestra di lancio dovrebbe essere il 2018, ma delle recenti indiscrezioni vorrebbero che l'anime slitti al 2019. Vediamo perché.

Vi riportiamo, infatti, la notizia diffusa da New Type, una rivista nipponica: secondo la nostra fonte, Knighs of the Zodiac - Saint Seiya uscirà proprio nel 2019 e non nel 2018 come previsto dall'annuncio iniziale. Non vengono forniti i motivi del possibile rinvio, ma soltanto le informazioni essenziali sul prodotto Netflix.

"Knights of the Zodiac - Saint Seiya: la serie uscirà nel 2019. Masami Kurimada, Toei Animation/Staff: opera originale: Masami Kurumada/Director: Yoshiharu Ahino/Musiche: Eurene Son/Character design: Terumi Nishii/Disegni: Takashi Okazaki/Prodotto da: Toei Animation/Cast: ancora sconosciuto".

Ricordiamo che la serie, prodotta in computer grafica dalla Toei Animation, sarà composta da 12 episodi e trasporrà le prime due saghe dell'opera cui si ispira, ovvero la Guerra Galattica e l'avvento dei Cavalieri d'Argento.

Avreste voluto Knights of the Zodiac - Saint Seiya nel 2018? Per fortuna Netflix ha in serbo tantissimi anime per quest'anno, alcuni dei quali hanno già popolato il catalogo dedicato: parliamo, ovviamente, di Devilman: Crybaby e Violet Evergarden.